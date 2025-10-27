Інтерфакс-Україна
Окупанти за добу втратили 800 осіб та 138 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 800 осіб та 138 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 800 окупантів, два танка, 34 артсистеми, 547 БПЛА, три бронемашини, а також 138 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понедылка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1137690 (+800) осіб, танків – 11293 (+2) од, бойових броньованих – 23480 (+3) од, артилерійських систем – 34036 (+34) од, РСЗВ – 1527 (+1) од, засоби ППО – 1230 (+0) од, літаків – 428 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74946 (+547) од, крилаті ракети – 3880 (+0) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 65655 (+138) од, спеціальна техніка – 3981 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

