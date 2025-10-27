Окупанти за добу втратили 800 осіб та 138 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 800 окупантів, два танка, 34 артсистеми, 547 БПЛА, три бронемашини, а також 138 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понедылка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1137690 (+800) осіб, танків – 11293 (+2) од, бойових броньованих – 23480 (+3) од, артилерійських систем – 34036 (+34) од, РСЗВ – 1527 (+1) од, засоби ППО – 1230 (+0) од, літаків – 428 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74946 (+547) од, крилаті ракети – 3880 (+0) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 65655 (+138) од, спеціальна техніка – 3981 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.