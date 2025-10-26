Інтерфакс-Україна
Події
16:36 26.10.2025

Атака РФ на Київ знищила склад і офіс фармкомпанії Оптіма-Фарм - ЗМІ

1 хв читати
Атака РФ на Київ знищила склад і офіс фармкомпанії Оптіма-Фарм - ЗМІ

Через російську атаку на Київ 25 жовтня було зруйновано склад та офіс другого найбільшого фармдистриб'ютора України компанії Оптіма-Фарм, передає "Економічна правда"

За інформацією джерела на фармринку, склад компанії "знищений вщент". Він обслуговував центральні регіони країни. Сума збитків в результаті атаки наближена до $100 млн.

За даними з відкритих джерел, площа складу Оптіма-Фарм складає 29 тис кв. м.

Це вже друга атака на Оптіма-Фарм. Як повідомлялося, 28 серпня росіяни в результаті ракетної атаки на Київ вже обстрілювали фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм".

"Оптіма-Фарм" є другим за розміром фармацевтичним дистрибʼютором після "БаДМ". Компанія працює на українському ринку 31 рік. Власником компанії є Андрій Губський, він не веде публічної активності. За інформацією Forbes Україна, його бізнес із часткою 33% і 12 аптечними складами загальною площею 70 000 кв. м залишається одним з найбільших на фармринку.

Внаслідок атаки на Київ в ніч на 25 жовтня загинули три людини, ще 33 зазнали поранень.

Теги: #київ #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:42 26.10.2025
Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

16:49 26.10.2025
У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

15:48 26.10.2025
Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 33 людей – Кличко

Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 33 людей – Кличко

14:42 26.10.2025
Міністр оборони Хорватії прибув до Києва, говоритимуть, зокрема, про співпрацю в оборонному виробництві

Міністр оборони Хорватії прибув до Києва, говоритимуть, зокрема, про співпрацю в оборонному виробництві

13:36 26.10.2025
Окупанти, ймовірно, застосували КАБ по Кривому Рогу – телеграм-канали

Окупанти, ймовірно, застосували КАБ по Кривому Рогу – телеграм-канали

13:02 26.10.2025
Аварійно-рятувальні роботи у Києві продовжуються, на місцях уражень - понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки – Клименко

Аварійно-рятувальні роботи у Києві продовжуються, на місцях уражень - понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки – Клименко

12:46 26.10.2025
УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

11:11 26.10.2025
Вже відомо про 32 постраждалих у Києві через нічну атаку – Кличко

Вже відомо про 32 постраждалих у Києві через нічну атаку – Кличко

10:32 26.10.2025
Захисники України в ніч на 26 жовтня знищили або подавили 90 з 101 засобу повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 26 жовтня знищили або подавили 90 з 101 засобу повітряного нападу росіян

10:11 26.10.2025
Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА зросла до 31 – Ткаченко

Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА зросла до 31 – Ткаченко

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

ОСТАННЄ

ГУР: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму

Фіцо проти використання заморожених активів РФ для підтримки України

Ворог завдав удару безпілотником по багатоповерхівці в Сумах, горіла покрівля - ДСНС

Нью-Джерсі та Дніпропетровська область підписали Меморандум про взаєморозуміння

Туск розповів, що думає Зеленський про тривалість війни - ЗМІ

Через удар по Бєлгородській дамбі вода хлинула на позиції росіян і ускладнює їхню логістику біля Вовчанська – 16-й армійський корпус ЗСУ

У РФ поширюються "раптові" займання релейних шаф та електрощитових - джерела

Новий тиждень в Україні розпочнеться дощами, у Карпатах мокрий сніг та дощ

Атаковано виробництво найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee

Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА