Атака РФ на Київ знищила склад і офіс фармкомпанії Оптіма-Фарм - ЗМІ

Через російську атаку на Київ 25 жовтня було зруйновано склад та офіс другого найбільшого фармдистриб'ютора України компанії Оптіма-Фарм, передає "Економічна правда"

За інформацією джерела на фармринку, склад компанії "знищений вщент". Він обслуговував центральні регіони країни. Сума збитків в результаті атаки наближена до $100 млн.

За даними з відкритих джерел, площа складу Оптіма-Фарм складає 29 тис кв. м.

Це вже друга атака на Оптіма-Фарм. Як повідомлялося, 28 серпня росіяни в результаті ракетної атаки на Київ вже обстрілювали фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм".

"Оптіма-Фарм" є другим за розміром фармацевтичним дистрибʼютором після "БаДМ". Компанія працює на українському ринку 31 рік. Власником компанії є Андрій Губський, він не веде публічної активності. За інформацією Forbes Україна, його бізнес із часткою 33% і 12 аптечними складами загальною площею 70 000 кв. м залишається одним з найбільших на фармринку.

Внаслідок атаки на Київ в ніч на 25 жовтня загинули три людини, ще 33 зазнали поранень.