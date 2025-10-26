Чотири людини загинули й одна зазнала поранень унаслідок російських атак на Донеччині за минулу добу - поліція

Фото: https://npu.gov.ua

Протягом суботи, 25 жовтня, поліція зафіксувала 2 116 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору, загинули четверо цивільних – у Костянтинівці (троє) та у Сіверську, повідомила пресслужба Національної поліції у неділю у телеграм-каналі.

Зазначається, що під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Сіверськ, селища Комишуваха, Малотаранівка, Олексієво-Дружківка, село Спасько-Михайлівка.

"По Костянтинівці росіяни вдарили бомбами "КАБ-250", РСЗВ, дронами, артилерією – вбили трьох цивільних осіб, ще одну людину поранили. Одна людина загинула у Сіверську внаслідок влучання артилерійського снаряду, пошкоджено приватний будинок", йдеться у дописі пресслужби.

Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти, з них 16 житлових будинків. За фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження.