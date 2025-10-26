Інтерфакс-Україна
07:24 26.10.2025

Троє загиблих та 27 постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Київ – Кличко

Троє людей загинули і 27 постраждали внаслідок нічної атаки ворожих ударних дронів на Київ, повідомив столичний голова Віталій Кличко в телеграм-каналі станом на 07:15 неділі.

"У Деснянському районі за попередньою інформацією загинули троє людей та 27 постраждали (з них 6 дітей). Уламки впали на 9-поверховий житловий будинок на рівні 2-го поверху. Сталося загоряння декількох квартир та розповсюдженням пожежі на балкони з 4 по 7 поверхи. Пожежу вже ліквідували. Тривають роботи з розбору конструкцій. Також пошкоджені вікна та двері квартир у 9-ти поверховому житловому будинку за іншою адресою. Частково пошкоджений фасад та перекриття між 6 та 8 поверхами. Врятували 5 осіб. Триває розбір конструкцій. В Оболонському районі уламки БпЛА впали на 16-ти поверховий житловий будинок. Пошкоджена квартира. Пожежі та руйнувань конструкцій немає", - описав наслідки атаки Кличко у Телеграм.

