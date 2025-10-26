Інтерфакс-Україна
Події
03:02 26.10.2025

Падіння уламків ворожих БпЛА на житлові будинки зафіксовано у двох локаціях у Києві – Кличко

Падіння уламків російських дронів на житлові будинки зафіксовано за двома адресами у Деснянському районі Києва, повідомив столичний голова Віталій Кличко у телеграм-каналі станом на 02:49 неділі.

"У Деснянському районі влучили в девʼятиповерховий житловий будинок на рівні 2-3 поверхів. Екстрені служби прямують на місце. За іншою адресою в Деснянському районі падіння уламків на 16-поверховий будинок. Всі служби прямують на місце", - написав Кличко у двох підряд повідомленнях у Телеграм.

Теги: #київ #атака #бпла

