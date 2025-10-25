Інтерфакс-Україна
15:29 25.10.2025

Міністр економіки Німеччини відзначає величезний потенціал у співпраці з Україною у сфері ОПК

Міністр економіки та енергетики Німеччини Катеріна Райхе (Katherina Reiche) бачить можливості та потенціал у розширення німецько-української співпраці в галузі озброєння.

"Україна є осередком талантів і надзвичайно цікавим партнером, зокрема для німецьких оборонних компаній. У моїй делегації є представники енергетичного сектору, а також компанії, які працюють у сфері озброєння. Існує величезний потенціал для співпраці, синергії та зростання", - сказала вона на спільній пресконференції з главою Міненерго України Світланою Гринчук у суботу.

За словами Райхе, її візит в Київі підкреслює, що політика у сфері оборони тісно повʼязана з економікою, і без "ефективних компаній не буде оборони та безпеки".

"І як федеральний уряд ми готові, якщо є перешкоди, їх усунути, визначити потенціал і створити належні умови", - зазначила міністерка.

Як повідомлялося, міністерка економіки та енергетики Німеччини Катерина Райхе зранку у п’ятницю, 24 жовтня, прибула до Києва з неанонсованим візитом. Це її перший візит на посаді міністра економіки в Україну.

