12:54 25.10.2025

У Лозовій Харківської області близько 25 тисяч абонентів залишилися без світла через ворожий обстріл

У суботу вранці ЗС РФ завдали ударів по Лозовій, повідомив начальник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

"Знеструмлено близько 25 тисяч абонентів. Екстрені служби вже працюють над тим, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути населенню електропостачання", - написав Синєгубов у телеграм-каналі..

Він також повідомив, що вночі окупанти обстріляли об’єкт енергетичної інфраструктури у Чугуївському районі області.

За попередніми даними, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

 

