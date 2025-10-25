У Києві один із постраждалих помер в лікарні: число загиблих збільшилось до двох людей

Фото: ДСНС Києва

У Києві збільшилось до двох людей число загиблих через ракетний удар росіян.

"Один з постраждалих внаслідок атаки помер в лікарні. Своєю атакою росія цієї ночі вбила двох киян", - написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграм в суботу.

Як повідомлялось, 25 жовтня близько 4 години ранку збройні сили країни-агресорки завдали ракетний удар по столиці. Внаслідок цього постраждали три райони Києва - Дніпровський, Деснянський та Дарницький. Було відомо про одного загиблого в Деснянському районі та 10 постраждалих.