На Донеччині 24 жовтня росіяни вбили одного мирного мешканця, ще п'ятеро дістали поранень

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

За 24 жовтня росіяни вбили одного жителя Донеччини - у селищі Райське Дружківської громади, повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", - написав він у телеграм.

За інформацією очільника ОВА, у Краматорському районі у Лимані поранено людину, пошкоджено будинок. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено будинок, зруйновано автівки; в Оріхуватці пошкоджено будинок. У Краматорську пошкоджено крамницю, агрофірму та інфраструктуру. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено 2 екскаватора. В Андріївці пошкоджено адмінбудівлю. У Райському Дружківської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено автівку; у Миколайпіллі поранено 3 людини. У Костянтинівці пошкоджено 2 багатоповерхівки.

У Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено 7 будинків.

"Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 509 людей, у тому числі 186 дітей", - повідоми Філашкін.