У Києві після нічного обстрілу перекрили рух транспорту на кількох вулицях – МВС

У Києві перекрили рух транспорту на кількох вулицях після нічного обстрілу, повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції МВС Олексій Білошицький.

"Київ! До уваги учасників дорожнього руху! Рух транспорту перекрити", - написав він у телеграмі.

Зокрема, вулицею Бориспільською (від вулиці Вересневої до провулка Надії Світличної та провулком Ігоря Качуровського до вулиці Бориспільської.

"Прилеглими вулицями рух транспорту ускладнений. Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", - зазначив він.

