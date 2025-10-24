Єрмак обговорив с генсекретарем з нацбезпеки Японії ситуацію на фронті та атаки РФ по цивільним та інфраструктурі

Фото: https://t.me/ermaka2022

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про телефонну розмову з генеральним секретарем Секретаріату з питань національної безпеки Японії Кейїчі Ічікавою, під час якої сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема, на фронті та російські обстріли.

"Я поінформував пана Ічікаву про ситуацію в Україні — виклики на лінії фронту та атаки Росії на цивільне населення й інфраструктуру. Я подякував Японії за її непохитну підтримку України. Ми домовилися підтримувати постійний контакт для подальшого зміцнення нашого партнерства", - написав Єрмак в Телеграм за підсумками розмови у п'ятницю.

Він також привітав Японію з призначенням нового прем’єр-міністра Санае Такаїті, яка підтвердила свою участь у зустрічі коаліції лідерів у Лондоні у п'ятницю для просування українсько-японської співпраці.

"Хоча нас розділяють океани, Україна та Японія поділяють глибокі цінності", - додав Єрмак.