Інтерфакс-Україна
Події
17:06 24.10.2025

Кількість поранених у Херсоні збільшилась до 25 - МВА

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Кількість поранених унаслідок ранкового масованого обстрілу Корабельного району Херсона зросла до 25 осіб, серед них троє дітей, троє людей загинули, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"На цю годину відомо про двох загиблих та 25 поранених, серед яких — 4 працівників наших комунальних підприємств і троє дітей", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю о 16:00.

"Ще трьом людям знадобилась медична допомога", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МВА, 65-річні чоловік і жінка та ще одна херсонка зазнали контузії і вибухових травм унаслідок ранкового обстрілу російськими військами Корабельного району.

Потерпілі лікуватимуться амбулаторно.

"Вирви і нерозірвані снаряди у дворах багатоповерхівок, вибиті вікна, понівечені балкони, вигорілі квартири, пошкоджений громадський транспорт... Загинули люди, які їхали на роботу, поранені діти в оселях... Зранку російські терористи вдарили по житлових кварталах Херсона з РСЗВ", - так Шанько описав наслідки ворожого обстрілу Корабельного району, що стався близько 7.20 24 жовтня.

Раніше було відомо про 22 поранених та трьох загиблих.

Теги: #поранені #херсон #атака_рф

