Спецпредставник Путіна Дмітрієв прилетів на переговори до США – ЗМІ

Спецпредставник президента РФ та голова Російського фонду прямих інвестицій Кірілл Дмітрієв прибув до Сполучених Штатів для "офіційних" переговорів, повідомиляє CNN з посиланням на джерела, обізнані з візитом.

Планується, що Дмітрієв зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією".

Зазначається, що візит відбувається на тлі зростаючого розчарування США через відмову Кремля припинити війну в Україні та після того, як Трамп заявив, що скасував запланований саміт з Путіним.

Адміністрація Трампа в середу запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "ЛУКОЙЛ", закликаючи Москву погодитися на негайне припинення вогню у війні з Україною.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Дмитрієва, назвавши його "близьким соратником Путіна" та його родини.

У квітні Дмитрієв став першим російським чиновником, який відвідав Вашингтон (округ Колумбія) після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На той час його візит, під час якого він зустрівся з посланцем Трампа Стівом Віткоффом, розглядався як важливий крок у потеплінні відносин між Кремлем та Білим домом.

У квітні джерело CNN повідомило, що уряд США тимчасово скасував санкції проти Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для в'їзду до США.