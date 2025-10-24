До 8 зросла кількість постраждалих у Харкові

Фото: ДСНС

У Харкові кількість постраждалих внаслідок російської авіаатаки збільшилася до 8, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Отримали поранення та травми четверо чоловіків, у чотирьох жінок — гостра реакція на стрес", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої авіаатаки пошкоджено складські приміщення цивільних підприємств та транспортні засоби. Попередньо встановлено, що російська армія атакувала місто п’ятьма авіаційними боєприпасами, тип яких наразі встановлюється.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).