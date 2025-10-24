Інтерфакс-Україна
Події
10:23 24.10.2025

Коаліція охочих на зустрічі в Лондоні обговорить посилення тиску на Росію і збільшення обороноздатності України

Фото: Unsplash

Європейські лідери збираються прибути у п’ятницю, 24 жовтня, до Лондона на зустріч Коаліції охочих, щоб обговорити посилення тиску на Росію в наближенні зими, повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

"Лідери зберуться сьогодні вдень, як особисто, так і віртуально, щоб обговорити, як вони можуть посилити тиск на Путіна, оскільки він продовжує вбивати невинних мирних жителів невибірковими ударами по всій Україні, включно з ударами по дитячому садку цього тижня", - вказується у повідомленні.

Очікується, що лідери використають зустріч, щоб зосередити увагу світу на тому, як вони можуть ще більше зміцнити позицію України та скоротити здатність Росії продовжувати вести війну.

"Єдина особа, яка бере участь у цьому конфлікті, яка не хоче зупинити війну, – це президент Путін, і його удари по маленьким дітям у дитячому садку цього тижня чітко демонструють це. Знову і знову ми пропонуємо Путіну шанс припинити його непотрібне вторгнення, припинити вбивства та відкликати свої війська, але він постійно відкидає ці пропозиції та будь-який шанс на мир. Від поля бою до глобальних ринків, оскільки Путін продовжує чинити звірства в Україні, ми повинні посилити тиск на Росію та спиратися на рішучі дії президента Трампа. Зрештою, безпека України має значення для всіх нас, і те, що відбувається сьогодні на лінії фронту в Донецьку, формує наше спільне майбутнє на роки вперед", - заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Шуф, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте особисто візьмуть участь у зустрічі в Офісі закордонних справ, Співдружності та розвитку. Їх зустрінуть діти з Української школи Святої Марії, яка прийняла сотні українських дітей-переселенців після повномасштабного вторгнення Росії.

До розмови приєднаються ще 20 лідерів.

"Очікується, що під час розмови прем’єр-міністр закличе лідерів поставити Україну в найсильнішу позицію до зими. Він закликатиме лідерів діяти, щоб вилучити російську нафту і газ зі світового ринку, завершити роботу над російськими суверенними активами, щоб розблокувати мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборони України, а також активізувати надання можливостей далекого радіусу дії, щоб Україна могла розвинути успіх, досягнутий цього тижня", - зазначається в повідомленні.

Лідери також обговорять, що ще можна зробити для захисту енергетичної інфраструктури, оскільки Росія продовжує систематично знищувати критичну національну інфраструктуру.

Стармер також оголосить, що програму створення ракет Великобританією було прискорено, щоб поставити понад 100 додаткових ракет протиповітряної оборони достроково, щоб зміцнити оборону України в розпал зими.

Пакет є частиною угоди на суму 1,6 мільярда фунтів стерлінгів між британською промисловістю та Україною в березні щодо надання понад 5000 легких багатоцільових ракет (LMM) для підтримки оборони України, створення 200 робочих місць і підтримки 700 існуючих робочих місць у Thales у Белфасті.

Контракт збільшив виробничі потужності LMM втричі, і оскільки робота просувалася швидше, ніж очікувалося, буде прискорено поставку додаткових 140 LMM для доставки в Україну в зимові місяці.

Теги: #коаліція_охочих #лондон

