Інтерфакс-Україна
Події
09:33 24.10.2025

ПС ЗСУ: Збито/подавлено 72 із 128 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 10 локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони у ніч проти п’ятниці знешкодили 72 ворожих цілей з 128, що атакували Україну, зафіксовано влучання 47 ударних безпілотників на 10 локаціях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - зазначено у повідомленні.

Загалом, у ніч на 24 жовтня (з 19:00 23 жовтня) противник атакував 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "Шахеди".

Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомлялось, 23 жовтня сили оборони минулої ночі знешкодили 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів з 130, що атакували Україну, влучання зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях та падіння уламків ще на 11 локаціях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Теги: #атака_бпла_рф #ппо

