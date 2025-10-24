Інтерфакс-Україна
07:28 24.10.2025

Посол США при НАТО: Трамп продовжує тиснути як на Путіна так і на Зеленського

Президент США Дональд Трамп прагне вплинути як на Володимира Путіна, так і на президента України Володимира Зеленського, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення війни в Україні, зазначив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі програми National Report на каналі Newsmax.

"Президент Трамп шукає способи продовжувати тиснути на Володимира Путіна, продовжувати тиснути, відверто кажучи, і на Володимира Зеленського, а також шукати нові шляхи, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, погодитися на припинення вогню, закінчити війну і просто припинити вбивства", — заявив Вітакер.

За словами Вітакера, Трамп дедалі більш нетерпляче реагує на небажання російського президента йти на деескалацію: "Він тримає всі карти в руках… І зрештою він зіграє ними так, як вважатиме за потрібне, щоб створити умови для того, аби Володимир Путін залишався за столом переговорів, щоб змусити його домовитися про припинення війни, бо вбивства мають припинитися", — сказав Вітакер.

Посол також підкреслив, що за останні десять місяців прогрес Росії на полі бою був мінімальним попри великі втрати.

"Він не досягає жодних стратегічних успіхів. Він лише продовжує сприяти різанині, яка відбувається на фронті, не маючи при цьому жодних реальних результатів", — підсумував посол.

Джерело: https://www.newsmax.com/world/globaltalk/matthew-whitaker-donald-trump-russia/2025/10/23/id/1231594/

Теги: #рф #посол #сша

