Вночі росіяни атакували Херсон дронами: пошкоджено багатоповерхівку, поранено трьох осіб - ОВА

Війська РФ вночі атакували Херсон ударними дронами, унаслідок чого поранення отримали троє цивільних, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Вночі війська рф ударними дронами атакували Херсон. У Дніпровському районі БпЛА типу "Шахед" поцілив у багатоповерхівку. Зайнялась пожежа. Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік. В обох — вибухові травми та термічні опіки. Каретою "швидкої" потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги", — зазначила пресслужба Херсонської ОВА у телеграм-каналі.

Згодом у адміністрації повідомили про ще одного постраждалого внаслідок дронової атаки.

"Близько 6:00 окупанти скинули вибухівку з дрона на херсонця у Дніпровському районі. 59-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення черевної стінки. Нині він — у лікарні під наглядом медиків", — додали в ОВА ранком п’ятниці.

