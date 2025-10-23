Інтерфакс-Україна
Події
14:09 23.10.2025

Окупанти за добу захопили 14 кв. км на новопавлівському напрямку, інші ділянки фронту стабільні - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися поблизу сіл Вербове та Степове на південному сході Синельниківського району Дніпропетровської області та сусіднього села Новогригорівка Пологівського району Запорізької області на новопавлівському напрямку фронту.

"Ворог просунувся поблизу Вербового, Степового та Новогригорівки", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState в четвер.

Про взяття окупантами жодного населеного пункту у повідомленні не йдеться.

Згідно з мапами проєкту, окупанти збільшили площу контролю на новопавлівському напрямку за минулу добу на 14,46 кв. км. "Сіра зона" невизначеного контролю на тому ж напрямку за той самий час збільшилася на 6,31 кв. км.

Крім цього, повідомляється про збільшення "сірої зони" за минулу добу на 2,99 кв. км на покровському напрямку, але ані збільшення площі контролю окупантами, ані звільнення села Кучерів Яр, про яке напередодні писав Генеральний штаб ЗСУ, на мапі DeepState наразі не зафіксовано.

На інших ділянках фронту порівняно з минулим днем без змін.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 8,51 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 7,35 кв. км. У вересні російські війська також просувалися із середньою швидкістю 8,6 кв. км на день.

Теги: #фронт #deepstate

