Інтерфакс-Україна
Події
13:38 23.10.2025

СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 9 ділків з продажу "трофейної" зброї в Україні

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали ще 9 ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж "трофейної" зброї в Україні, повідомила Служба безпеки України.

"Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція запобігли новим спробам налагодити незаконний продаж "трофейної" зброї та боєприпасів в Україні. За результатами комплексних заходів затримано девʼятьох ділків, які торгували засобами ураження, що були нелегально вивезені з прифронтових районів та зон бойових дій", - йдеться у повідомленні СБУ в телеграм-каналі у четвер.

Серед вилученого у зловмисників – російські гранатомети, автомати Калашникова та великокаліберні боєприпаси для стрілецького озброєння. Так, на Дніпропетровщині затримано чотирьох фігурантів, які намагалися підпільно продати арсенал автоматичної зброї та бойових гранат. В Одеській області викрито ще чотирьох торговців зброєю. Серед них – 33-річний кримінальник, який перебуває в СІЗО за наркоторгівлю. За матеріалами справи, зловмисник залучив спільника "на волі", щоб продати у місті "трофейні" гранатомети.

Також викрито 23-річного рецидивіста, мешканця Подільського району Одещини, який раніше вчиняв крадіжки, а зараз намагався збути партію російських гранат. Крім того, затримано 46-річного уродженця Волині, який намагався продати автомат, гранати та бойові набої, привезені з Херсонщини.

На Житомирщині співробітники СБУ та ДБР затримали 42-річного контрактника з військової частини, який за гроші пропонував "замовникам" вивезти з підрозділу арсенал боєприпасів.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

