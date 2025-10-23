Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

Сили оборони минулої ночі знешкодили 92 ворожих цілей з 130, що атакували Україну, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях та падіння уламків ще на 11 локаціях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни", - зазначено у повідомленні.

Загалом, в ніч на 23 жовтня (з 19:00 22 жовтня) противник атакував 130 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.