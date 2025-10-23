Інтерфакс-Україна
08:56 23.10.2025

Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

Сили оборони минулої ночі знешкодили 92 ворожих цілей з 130, що атакували Україну, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях та падіння уламків ще на 11 локаціях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни", - зазначено у повідомленні.

Загалом, в ніч на 23 жовтня (з 19:00 22 жовтня) противник атакував 130 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

