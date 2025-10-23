Інтерфакс-Україна
Події
08:25 23.10.2025

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 106 од. спецтехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, 2 танка, 24 артсистеми, 626 БПЛА, 6 бронемашин, а також 106 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 134 170 (+920) осіб, танків– 11 282 (+2) од, бойових броньованих машин – 23 453 (+6) од, артилерійських систем – 33 938 (+24) од, РСЗВ – 1 525 (+1) од, засоби ППО – 1 230 (+1) од, літаків – 428 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73 386 (+626) од, крилаті ракети – 3 880 (+16) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 65 228 (+106) од, спеціальна техніка – 3 981 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

