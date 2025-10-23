Інтерфакс-Україна
Події
07:22 23.10.2025

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, 17 постраждалих

1 хв читати
Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, 17 постраждалих

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 19 населених пунктах Запорізької області, постраждали 17 людей, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 740 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. 16 людей у Запоріжжі та ще одна людина у Запорізькому районі дістали поранень внаслідок ворожих обстрілів", - написав він в телеграмі.

Федорів зазначив, що війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Веселянці, Приморському, Гуляйполю, Рівнопіллю, Малинівці, Залізничному та Успенівці, а 496 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Лежине, Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Степове, Лук'янівське, Гуляйполе, Таврійське, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 3 обстріли з РСЗВ завдано по території Полтавки, Успенівки та Малинівки, 231 артилерійський удар нанесено по території Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 313 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:05 23.10.2025
Ворог атакував Херсонщину, 13 осіб постраждали

Ворог атакував Херсонщину, 13 осіб постраждали

07:08 22.10.2025
Тринадцять цивільних постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя

Тринадцять цивільних постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя

20:55 21.10.2025
На Запоріжжі в результаті російської атаки поранені двоє людей

На Запоріжжі в результаті російської атаки поранені двоє людей

10:52 21.10.2025
"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

08:57 21.10.2025
Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

07:28 21.10.2025
Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих та одна жертва

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих та одна жертва

19:18 20.10.2025
Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

09:06 20.10.2025
Один мирний житель загинув, 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Один мирний житель загинув, 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

10:37 19.10.2025
РФ протягом доби 46 разів атакувала Чернігівщину: цілили по енергооб’єкту, пошкоджено інфраструктуру

РФ протягом доби 46 разів атакувала Чернігівщину: цілили по енергооб’єкту, пошкоджено інфраструктуру

09:38 19.10.2025
Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

ВАЖЛИВЕ

ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

РФ повторно вдарила по Харківщині: загинув рятувальник, п'ятеро поранені – ДСНС

Трамп скасував зустріч з Путіним

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

ОСТАННЄ

ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

Рубіо: США все ще хочуть зустрітися з Росією після запровадження санкцій

Рютте: Війна має зупинитися на поточних позиціях, необхідно тиснути на Росію для переговорів

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 106 од. спецтехніки

Семеро постраждалих через ворожу атаку Києва

РФ повторно вдарила по Харківщині: загинув рятувальник, п'ятеро поранені – ДСНС

23 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Ворог атакував вночі залізничну станцію в Сумах, двоє постраждалих працівників

Понад 100 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА