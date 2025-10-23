23 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

23 жовтня 2025 року в Україні та світі відзначають День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії, День поширення інформації про синдром Кабукі, Міжнародний фестиваль духовної музики і мистецтва, День організаторів заходів, День рекламіста, День Моля, Міжнародний день снігового барса.

Національне свято Угорської Республіки. День початку революції і визвольної боротьби (1956), День проголошення Угорської Республіки (1989)

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Якова.

День 1337 Російська агресія - Day 1337 Russian aggression

День поширення інформації про синдром Кабукі

День поширення інформації про синдром Кабукі - це щорічний захід, спрямований на підвищення обізнаності про цей синдром.

Це дуже рідкісне генетичне захворювання, за якого риси обличчя дитини нагадують маску акторів японського театру Кабукі, що супроводжується множинними аномаліями різних органів і систем.

Його проведення ініціювала Міжрегіональна Асоціація дітей-інвалідів та батьків "Синдром Кабукі", до основних завдань якої належить допомога сім'ям у подоланні соціальної ізоляції, соціалізація дитини, обмін досвідом та просвітництво.

Міжнародний фестиваль духовної музики та мистецтва

Міжнародний фестиваль духовної музики та мистецтва в Римі традиційно відбувається восени в італійській столиці і триває приблизно тиждень.

Фестиваль почали проводити ще в 2002 році. Він покликаний знайомити слухачів із класичною та церковною музикою.

День організаторів заходів

День організаторів заходів відзначають 23 жовтня. Він присвячений тим, хто працює не покладаючи рук, щоб зібрати людей і організувати весілля, корпоративні вечірки, фестивалі, концерти та інші заходи.

День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії

Присвячений підвищенню обізнаності про синдром Судана, який є рідкісним, але небезпечним станом, що може виникнути у людей з епілепсією. Синдром Судана характеризується раптовою смертю без очевидних причин після того, як пацієнт переніс один або кілька епілептичних припадків. Цей день спрямований на підвищення обізнаності серед громадськості, медичних працівників та пацієнтів про симптоми та можливі методи профілактики цього стану. Він також спрямований на підтримку досліджень для виявлення більш ефективних методів діагностики та лікування.

День рекламіста

День працівників реклами - професійне свято працівників рекламної сфери, рекламодавців, маркетологів і піарників. Відзначається з 1994 року. День працівників реклами є днем творчих людей, які розвивають торгівлю та, відповідно, економіку.

Цей день також є чудовою нагодою для професіоналів у сфері реклами обмінятися досвідом, надихнутися новими ідеями та відзначити свої досягнення. Окрім того, це день, коли можна підбити підсумки року і планувати майбутні проєкти.

День Моля

День Моля - неофіційне свято, що відзначається багатьма хіміками 23 жовтня між 6:02 ранку і 6:02 вечора. Цей час і дата вираховуються з числа Авогадро, яке приблизно дорівнює 6,02⋅10²³ і визначає кількість структурних одиниць (атомів, молекул, іонів, електронів тощо), що містяться в одному молі. Моль є однією з семи основних одиниць СІ.

Міжнародний день снігового барса

23 жовтня щорічно у світі відзначають Міжнародний день снігового барса (ірбіса).

Ірбіс, або сніговий барс - хижак родини котячих, що живе в горах Середньої та Центральної Азії. Єдиний сучасний представник сімейства, що мешкає в переважно холодному кліматі високогір'я.

Нині чисельність популяції становить від 2,7 до 4,3 тисячі особин у 12 країнах.

Цього дня народилися:

130 років від дня народження Миколи Васильовича Божка-Божинського (Божинського-Божка) (1895-1918), українського військового діяча, воїна Армії УНР, учасника бою під Крутами;

130 років від дня народження Якова Ісаковича Кальницького (1895-1949), українського письменника;

120 років від дня народження Андрія Васильовича Клоччі (Клоччя) (справж. - Левицький) (1905-1972), українського письменника, критика;

120 років від дня народження Фелікса Блоха (1905-1983), американського фізика, лауреата Нобелівської премії у галузі фізики (1952);

110 років від дня народження Зінаїди Володимирівни Волковинської (1915-2010), української художниці;

90 років від дня народження Петра Миколайовича Дідовича (1935-2010), українського письменника, журналіста.

Ще в цей день:

1917 - Павла Скоропадського обрано гетьманом українського козацтва;

1946 - Розпочалося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН;

1956 - У столиці Угорщини, Будапешті, розпочалося антирадянське повстання: 200-тисячна народна демонстрація солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Республіки, що пройшла від пам'ятника польському полководцю Бемю до пам'ятника Петефі, була розстріляна прорадянською службою безпеки. Після цього в Угорській Народній Республіці почалося загальнонаціональне антирадянське повстання;

1990 - Верховна Рада УРСР внаслідок Революції на Граніті проголосувала за відставку Прем'єр-міністра Масола;2001 - Компанія Apple представляє перший iPod.

Церковне свято:

Цього дня відзначається пам'ять одного з апостолів від сімдесяти - Якова Молодшого, прозваного "братом Господнім".

Є різні версії походження цього прізвиська. Найпоширенішою вважається та, яка називає Якова двоюрідним братом Ісуса Христа. Ще за однією версією він доводиться сином Йосипу, народженому ще до його заручин із Дівою Марією.

За переказами, за земного життя Христа Яків не визнавав його Спасителем, але навернувся у віру після смерті та воскресіння Ісуса. Його називають першим єпископом Єрусалима. Близько 63 року Яків прийняв мученицьку смерть: юдеї скинули його з ґанку храму і побили камінням.

Іменини:

Володимир, Гнат, Максим, Микола, Олександр, Яків, Єфросинія;

З прикмет цього дня:

Якщо морозу немає, то ще 4 тижні його не буде, а східний або північний вітер віщує холод. Якщо на вербі жовтіє та опадає листя, зима настане рано, а якщо на вулиці сльота, така погода протримається до 4 листопада.