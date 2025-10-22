Інтерфакс-Україна
Події
23:17 22.10.2025

Єрмак: 20-й пакет санкцій проти РФ вже в роботі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про те, що вже триває роботи над 20-тим пакетом санкцій проти РФ.

"Ми працювали на повну - багато українських пропозицій увійшли до пакету. Але не зупиняємось. Пакет №20 вже в роботі. Логіка проста: менше грошей у росії = менше ракет по Україні", - написав він у телеграмі.

Він додав, що 19-й санкційний пакет підтримали всі країни ЄС. "Завтра офіційна фіналізація", - зазначив Єрмак.

Як повідомлялося, головуюча в Раді Європейського союзу Данія зауважує, що офіційно 19-ий пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України, буде схвалено ранком четверга.

