17:30 22.10.2025

Мінсоцполітики про дії Львової-Бєлової: це не лише воєнний злочин, а й ілюстрація системи насильницької "перевиховної" політики РФ

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України вважає дії уповноважена з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової по відношенню до викраденого українського підлітка ілюстрація того, як працює система насильницької "перевиховної" політики Росії.

"Марія Львова-Бєлова, уповноважена з прав дитини в росії, публічно зізналася, як перетворила викраденого з Маріуполя українського хлопчика на "росіянина". Її слова — це не лише свідчення важкого воєнного злочину, а й пряма ілюстрація того, як працює система насильницької "перевиховної" політики росії: коли дитині забирають не лише дім, а й право бути собою", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що Україна продовжує боротися за повернення всіх викрадених дітей.

"Кожна історія — доказ злочину. І нагадування світу: росія має відповісти за все", - наголосили у відомству.

Як повідомлялося, раніше уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова розповіла, як "перевиховала" викраденого з окупованого Маріуполя українського підлітка.

У березні 2023 року Львова-Бєлова підтвердила, що російський уряд використовує різні схеми для депортації українських дітей до РФ.

Пізніше в 2023 році Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Львової-Бєлової через депортацію українських дітей з окупованих територій.

