17:03 22.10.2025

Україна та Швеція будуть обговорювати можливість використання інших літаків, які є неновітніми - Зеленський

Україна та Швеція будуть обговорювати можливість використання Україною інших літаків, які є неновітніми, а також навчання пілотів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є "Гріпени" нового покоління, ми дуже розраховуємо на ту кількість, про яку ми говорили, не менше 100 літаків плюс. А також ми будемо розмовляти про можливості використання інших літаків, які є неновітніми", - сказав Зеленський під час пресконференції у середу у Швеції.

За його словами, також мова буде йти про навчання пілотів.

"Ми дуже хотіли, щоб було політичне рішення можливості Україні купити "Гріпени" і побудувати сучасний повітряний флот. І сьогодні ця можливість відкрита", - наголосив він.

