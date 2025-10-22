Кількість постраждалих у Запоріжжі через атаки РФ збільшилась до 15, серед них - двоє немовлят

Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок нічної ворожої атаки збільшилась до 15, серед них троє дітей, зокрема двоє немовлят, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров

"Вже 15 поранених, у тому числі, троє дітей: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Допомога медиків знадобилася двом немовлятам - семимісячного хлопчика ушпиталили, піврічна дитина після отримання допомоги лікуватиметься вдома", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За його даними, під наглядом лікарів залишився і 13-річний хлопчик. У більшості постраждалих осколкові поранення, контузії, отруєння продуктами горіння.

Їхнім життям нічого не загрожує.

Раніше повідомлялось про 13 постраждалих.