Інтерфакс-Україна
Події
15:30 22.10.2025

УЧХ розгорне пункт підтримки для постраждалих від атаки російських БпЛА у Харкові

1 хв читати
УЧХ розгорне пункт підтримки для постраждалих від атаки російських БпЛА у Харкові
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) розгорнуть пункт підтримки для постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Харкові.

"12 волонтерів загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працюють спільно зі спеціальними службами міста", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери проводили обхід пошкоджених будівель та прилеглих територій, допомагали виводити дітей з укриття для евакуації, надавали першу допомогу та психологічну підтримку постраждалим. Наразі вони ще проводять обстеження пошкоджених будівель та збирають запити на потреби постраждалих.

УЧХ готується розгорнути пункт підтримки, де можна буде отримати воду, чай або каву. На місці планується видача гуманітарної допомоги: OSB-плит, брезенту, транзитних наборів, води.

Як повідомлялося, у середу Харків був під масованою атакою ворожих безпілотників.

Один з безпілотників влучив у дитячий садок. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро постраждали.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, всіх дітей евакуювали в безпечне місце. Виникла пожежа у багатоквартирному будинку.

 

Теги: #харків #допомога #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:58 22.10.2025
До 9 осіб збільшилось число постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Харкові

До 9 осіб збільшилось число постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Харкові

12:39 22.10.2025
У Харкові один загиблий і 6 постраждалих, дітей серед них немає – мер

У Харкові один загиблий і 6 постраждалих, дітей серед них немає – мер

12:29 22.10.2025
Зеленський: Не може бути жодного виправдання удару дроном по дитсадку

Зеленський: Не може бути жодного виправдання удару дроном по дитсадку

11:47 22.10.2025
У Харкові один загиблий і 5 постраждалих - мер

У Харкові один загиблий і 5 постраждалих - мер

11:32 22.10.2025
Четверо осіб постраждало у Харкові внаслідок ворожої атаки – обладміністрація

Четверо осіб постраждало у Харкові внаслідок ворожої атаки – обладміністрація

11:25 22.10.2025
Є влучання у приватний дитсадок у Харкові, поранені діти - мер

Є влучання у приватний дитсадок у Харкові, поранені діти - мер

11:11 22.10.2025
Харків під масованою атакою ворожих БпЛА - мер

Харків під масованою атакою ворожих БпЛА - мер

19:40 21.10.2025
У Ворзелі заклали капсулу на старт будівництва Центру взаємодії за сприяння УЧХ

У Ворзелі заклали капсулу на старт будівництва Центру взаємодії за сприяння УЧХ

09:36 21.10.2025
Кількість постраждалих у Харкові внаслідок нічної авіаатаки зросла до 11

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок нічної авіаатаки зросла до 11

01:11 21.10.2025
У Харкові вже 9 постраждалих - мер

У Харкові вже 9 постраждалих - мер

ВАЖЛИВЕ

Графіки погодинних відключень е/е введено в Київській та ще 7 областях – ДТЕК та обленерго

Генштаб ЗСУ: Уражено завод з виробництва боєприпасів та НПЗ

Калмикова: Працевлаштування ветерана є одним із інструментів подолання кризи недостатньої кількості робочої сили

Калмикова розраховує на запуск 15-20 ветеранських просторів в Україні в 2026р.

Мінветеранів готується до конкурсів на проєкти окремих пам'ятників і меморіалів на території НВМК - Калмикова

ОСТАННЄ

Лідери країн ЄС незабаром можуть схвалити 19-й пакет антиросійських санкцій, із забороною на імпорт СПГ із 2027 р. - ЗМІ

Зеленський у Швеції обговорить угоду про експорт оборонної продукції з компанією Saab – ЗМІ

Дрони ГУР атакували НПЗ у Дагестані – джерела

Нацполіція попереджає про фейки в інтернеті з пропозицією придбання медичних довідок для водіїв

Графіки погодинних відключень е/е введено в Київській та ще 7 областях – ДТЕК та обленерго

Держмитслужба впровадила функцію на базі ШІ та голосове спілкування

Правоохоронці повідомили про підозру медсестрі з Рівненщини, службова недбалість якої призвела до смерті немовляти

До 29 осіб зросла кількість постраждалих у Києві – КМВА

Завершено слідство щодо бізнесмена Жеваго у справі ексголови Верховного Суду

Зеленський і прем’єр Норвегії обговорили підтримку України на 2026р., зокрема $150 млн на закупівлю газу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА