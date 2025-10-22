УЧХ розгорне пункт підтримки для постраждалих від атаки російських БпЛА у Харкові

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) розгорнуть пункт підтримки для постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Харкові.

"12 волонтерів загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працюють спільно зі спеціальними службами міста", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери проводили обхід пошкоджених будівель та прилеглих територій, допомагали виводити дітей з укриття для евакуації, надавали першу допомогу та психологічну підтримку постраждалим. Наразі вони ще проводять обстеження пошкоджених будівель та збирають запити на потреби постраждалих.

УЧХ готується розгорнути пункт підтримки, де можна буде отримати воду, чай або каву. На місці планується видача гуманітарної допомоги: OSB-плит, брезенту, транзитних наборів, води.

Як повідомлялося, у середу Харків був під масованою атакою ворожих безпілотників.

Один з безпілотників влучив у дитячий садок. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро постраждали.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, всіх дітей евакуювали в безпечне місце. Виникла пожежа у багатоквартирному будинку.