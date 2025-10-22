До 29 осіб зросла кількість постраждалих у Києві – КМВА

Фото: https://www.facebook.com/timurtkachenko/

Кількість поранених внаслідок російської атаки по Києву станом на 14:30 cереди зросла до 29 осіб, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Станом на 14:30 кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 29 осіб. З них 5 дітей", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про 25 постраждалих та двох загиблих, понад 10 осіб госпіталізовано, з них – чотири дитини.