Міносвіти має намір запровадити нову модель підготовки PhD в Україні

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проєкт постанови Кабінету міністрів "Про реалізацію експериментального проєкту з підготовки осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, через проєктну аспірантуру".

"Проєкт акту запроваджує нову модель підготовки докторів філософії — проєктну аспірантуру, що поєднує навчання з акцентом на науково-дослідну роботу в межах фінансованого PhD-проєкту. Такий підхід створює умови для реалізації фундаментальних і прикладних досліджень, які першочергово потрібні державі, підвищення мотивації здобувачів і наукових керівників, а також залучення інвестицій у науку", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, проєктом акту пропонується такі зміни: новий формат підготовки PhD - здобуття ступеня доктора філософії передбачає виконання власного PhD-проєкту із гарантованим та окремим фінансуванням проведення дослідження; конкурсна модель - PhD-проєкт подають спільно здобувач і науковий керівник як окремий дослідницький проєкт тривалістю до 48 місяців, що проходитиме конкурсний добір у Національній електронній науково-інформаційній системі із залученням експертизи Національної ради України з питань розвитку науки і технологій; справедливе фінансування - здобувач отримує щомісячне грошове забезпечення понад 25 тис. грн, а науковий керівник — доплату за наукове керівництво; практичне навчання - підготовка PhD передбачає здобуття досвіду на базі реального робочого місця в межах PhD-проєкту із трудовим договором, що забезпечує професійний розвиток і соціальні гарантії; пілотний напрям - перший етап експерименту охоплює галузь знань "Природничі науки, математика та статистика" як найважливіший складник STEM-напряму, який є ключовим для забезпечення сталої обороноздатності країни; прозорі критерії - перевагу надаватимуть проєктам із впливом на обороноздатність та розвиток економіки доданої вартості, сталим дослідницьким дуетом, а також потенціалом міжнародної інтеграції; цифровізація відбору - усі етапи конкурсу, звітування й оцінювання проводитимуть в електронній системі URIS.

За інформацією Міносвіти, відбір буде проходити за наступним механізмом: конкурс PhD-проєктів проводять у Національній електронній науково-інформаційній системі з дотриманням принципів прозорості та рівних умов; перевага надаватиметься проєктам STEM-тематики з впливом на обороноздатність України, науковою новизною та потенціалом практичної цінності й комерціалізації; тривалість виконання — до 48 місяців.

Зазначається, що до конкурсу подають спільні заявки потенційного здобувача (має ступінь магістра/спеціаліста, рівень англійської — не нижче за B2) і керівника PhD-проєкту (науковий/науково-педагогічний працівник закладу за основним місцем роботи); здобувач має перебувати в Україні та проводити основну частину дослідження на території України.

"Кошти державного бюджету, а також ресурси міжнародної технічної допомоги, якщо вони передбачені програмами ЄС, урядами іноземних держав, міжнародними організаціями чи донорськими установами", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року Міністерство освіти вперше розподілило бюджетних місць на здобуття третього рівня вищої освіти (доктор філософії) між закладами вищої освіти у сфері управління міністерства та приватними вишами на основі критеріїв конкурсного відбору .

