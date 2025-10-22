Попередньо одна людина загинула внаслідок атаки російських БпЛА на Київ - Кличко

Тіло загиблої людини виявили під час рятувальної операції в багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва, де почалася пожежа внаслідок атаки ворожих БпЛА, повідомляє столичний голова Віталій Кличко у телеграм-каналі станом на 06:05 середи.

"Пожежу в багатоповерховому будинку в Дніпровському районі локалізували. Всі служби працюють на місці. Врятували 10 людей. За попередніми даними, виявили тіло 1 загиблого. иїхали екстрені служби також в Дарницький район, де, попередньо, загоряння в нежитловій будівлі. Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі загоряння в 10-ти поверховому житловому будинку. Також, попередньо, влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі. Екстрені служби прямують на місця. Вклики медиків у Деснянський, Дарницький та Печерський райони. Бригади виїхали. акож у Дарницькому районі падіння уламків на недобудовану будівлю", - описав Кличко ситуацію в Києві у Телеграм.

