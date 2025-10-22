Інтерфакс-Україна
00:40 22.10.2025

Трамп заявив, що остаточне рішення щодо його зустрічі з Путіним ще не ухвалено

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, заявив, що немає остаточного рішення щодо зустрічі з Путіним.

"Ні, я не хотів би мати марну зустріч. Я не хотів би марнувати час. Ми добилися усіх цих великих мирних угод і твердих домовленостей. Я сказав вийдіть на лінію фрону і відступайте та йдіть додому", - заявив Трамп.

На запитання що змусило його змінити думку щодо зустрічі з Путіним, Трамп відповів, що дасть відповідь впродовж двох днів.

"Багато чого сталося на фронті між Україною й Росією, ми повідомимо вам впродовж двох наступних днів про те, що ми робимо", - сказав Трамп.

На питання чи можливе усе ж припинення вогню Трамп відповів ствердно.

"Так. Це жорстока війна. Чи вона зачіпає нас? Ми продаємо зброю НАТО і вони дають її Україні. Вона (війна – ІФ-У) ніколи б не сталася якби я був президентом. Але вона сталася і я втрутився і бачив, що можу погасити це. Вона не зачіпає нас, бо ми не втрачаємо там солдатів. Коли я вперше втрутився це могло закінчитися. Але це не закінчується і воно може скінчитися третьою світовою війною. Це справді вийшло з-під контролю", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=KlcKb8shI3c

Теги: #сша #путін #трамп #рф

