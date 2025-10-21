Інтерфакс-Україна
Події
18:51 21.10.2025

Рада коаліції: депутати закликали уряд до консультацій з ними перед ухваленням рішень

Народні депутати на засіданні ради коаліції закликали Кабмін до консультацій з ними перед ухваленням рішень.

"Зустріч пройшла конструктивно. У Раді коаліції брали участь прем'єр-міністр Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віцепрем’єр - міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністри та заступники міністрів", - розповів агентству "Інтерфакс-Україна" учасник засідання, який попросив не називати його прізвища.

За його словами, на Раді коаліції голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") порушив тему підвищення заробітної плати військовим, однак відповідь міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна розчарувала: у воєнному бюджеті вистачає грошей бодай перекрити ті зарплати які є.

"Народні депутати також звернулися до Кабінету міністрів із закликом до системного діалогу та узгодження дій, особливо у випадках, коли уряд ухвалює постанови, що згодом можуть бути скасовані. На їхню думку, такі рішення нерідко фактично підміняють законодавчі норми. Парламентарі вважають, що низка питань має регулюватися виключно законами, а не урядовими постановами. Вони нагадали, що, зокрема, постанова уряду, яка дозволила чоловікам віком 18–22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану, не була попередньо обговорена з представниками законодавчої влади", - зазначив співрозмовник.

Крім того, співбесідник повідомив, що народні депутати звернули увагу на відсутність ініціативи з боку урядовців щодо спільних поїздок у регіони.

"За їхніми словами, міністри рідко залучають парламентарів до робочих поїздок у регіони України, хоча така взаємодія сприяла б глибшому розумінню проблем громад і ефективнішому реагуванню на запити людей. Своєю чергою Юлія Свириденко запевнила, що це питання буде врегульоване. Вона пообіцяла, що під час непленарних тижнів Верховної Ради, коли представники уряду здійснюватимуть робочі поїздки до регіонів, до таких візитів будуть залучати народних депутатів", - наголосив учасник засідання.

