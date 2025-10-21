Westinghouse передасть "Енергоатому" симулятор для підготовки персоналу до роботи з реакторами AP-1000 на ХАЕС

Westinghouse в рамках одного з напрямків співробітництва з НАЕК "Енергоатом" щодо реалізації проєкту побудови енергоблоків №5,6 з американськими реакторами AP-1000 на Хмельницькій АЕС готується передати українській стороні симулятор для підготовки персоналу.

Про це повідомив президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Ден Ліпман (Dan Lipman) в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо з "Енергоатомом", щоб передати йому симулятор для тренування і кваліфікації операторів, щоб компанія краще зрозуміла, як працювати з реактором АР-1000 і могла натренувати людей", – сказав він.

За словами топ-менеджера, Westinghouse може передати відповідне обладнання навіть в умовах, коли співробітники американської компанії не можуть приїхати в Україну.

Другим напрямком роботи Westinghouse в рамках підготовчого етапу реалізації проєкту є співпраця з Американським експортно-імпортним банком (Ex-Im Bank) в питанні фінансування ХАЕС-5,6, яке необхідне, щоб розпочати наступний інженерний етап проєкту.

"На цьому інженерному етапі ми маємо розробити і надати пакети даних про реакторні системи. Вони потрібні для ліцензування, для регулювання, а також будуть використовуватися для визначення вартості проєкту і для подальшої співпраці з українським регулятором", – зазначив Ліпман.

За його словами, третім напрямком підготовчого етапу є покрокова оплата "Енергоатомом" у відповідності з підписаною угодою обладнання для реактора АР-1000 з проєкту АЕС в США, який був скасований. Вказане обладнання наразі є у Westinghouse, і з завершенням війни компанія буде готова це обладнання надати.

Наразі "Енергоатом" сплатив третину від загальної суми за обладнання зі скасованого американського проєкту, однак Ліпман відмовився назвати вже сплачену українською компанією суму коштів. Як він пояснив, кошторис для проєкта ще не визначений, тому що Westinghouse поки не має доступу до місця розташування об’єкта, не володіє інформацією щодо стану будівлі, і оцінка остаточної вартості обладнання поки не зроблена.

"Таким чином, на момент завершення війни буде готова інженерна частина, будуть натреновані люди і буде готове до відправки обладнання", – підсумував топ-менеджер.

Як повідомлялося, "Енергоатом" і Westinghouse домовилися про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000. У квітні 2024 року на Хмельницькій АЕС було розпочато проєкт будівництва інфраструктури першого енергоблока АР-1000 - ХАЕС-5, планується будівництво ХАЕС-6 за цією технологією.