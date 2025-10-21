Інтерфакс-Україна
Події
15:15 21.10.2025

Рада підтримала повернення 50% податку на прибуток банків протягом 2026р

Парламент схвалив за основу в першому читанні законопроєкт №14097 про зміни до Податкового кодексу щодо збільшення у 2026 році податку на прибуток банків з 25% до 50%, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Згідно з публікацією Железняка в Телеграм-каналі, на пленарному засіданні у вівторок, 21 жовтня, документ схвалили 262 нардепи.

"Це вже втретє парламент приймає рішення, яке обіцяли зробити тільки на один рік… Ну і, нагадую, що це підвищення податків буде фінансувати популізм і піар. Це 15-23 млрд у 2026 р., і приблизно 5 млрд у 2027 році", - наголосив Железняк.

Окрім збільшення податку на прибуток банків з 25% до 50%, законопроєкт пропонує збирати податок за такою ставкою кожний квартал наступного року і І кв.-2027 року.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснював, що прибуток, який отримують банки, є прибутком не від класичної банківської діяльності, а від безризикових операцій з ОВДП та депозитними сертифікатами.

На його думку, якщо держава через певні аномалії дає банкам можливість заробити гроші на таких операціях, то вона має право частину цих грошей забрати на фінансування армії, яка захищає ці банки.

"Ще одним аргументом для прийняття цього правильного рішення є наша практика двох років, коли ми його приймали: ми дуже задоволені результатами. Скажімо, в 2024 році бюджет отримав додатково 53 мільярди", – додав глава комітету.

Теги: #железняк #парламент

