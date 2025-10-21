Російські дрони наразі не дозволяють проводити роботи з повернення е/е Чернігову та півночі області – заява Міненерго

Через безперервний терор російських дронів енергетики не мають змоги розпочати відновлювальні роботи на Чернігівщині, де знеструмлені десятки тисяч українських родин, заявило Міністерство енергетики України.

"Аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості розпочати роботи з відновлення електропостачання через безперервні атаки російських дронів. Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу", – йдеться у заяві Міненерго у вівторок.

Там зазначається, що напередодні росіяни завдали удару по цивільній енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого Чернігів та вся північна частина області повністю знеструмлені, і десятки тисяч українських родин залишилися без світла.

Міненерго вказує, що ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців, проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає.

"Це є свідомий акт тероризму. В районі уражених енергетичних об'єктів немає жодних військових цілей. Росія цілеспрямовано б'є по інфраструктурі, від якої залежить життя звичайних людей", – наголосило міністерство.

Воно зазначає, що на тлі цих варварських дій заяви російського керівництва про те, що їхні цілі – винятково військові, виглядають особливо брехливо.

"Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла, це прямий доказ того, що справжня мета Росії – геноцид українського народу", – підкреслило Міненерго.

Як воно пояснило, фіксується кожен злочин російських терористів, а також йде робота з міжнародними партнерами, щоб посилити захист неба та притягнути російських агресорів до відповідальності за воєнні злочини.