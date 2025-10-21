Постпреди країн ЄС погодили пропозицію щодо надання Києву кредиту за рахунок заморожених активів РФ – ЗМІ

Постпреди країн Євросоюзу погодили проект ініціативи щодо надання "репараційного кредиту" Україні за рахунок заблокованих російських активів, повідомляє у вівторок Politico з посиланням на документ.

"У розпорядженні Politico опинився проект висновків Ради ЄС з проханням до Єврокомісії (ЄК) підтримати пропозицію, підкріплену необхідною європейською солідарністю і спільним покриттям ризиків. Проект в неофіційному порядку схвалили постпреди держав ЄС", - передає видання.

За даними Politico, ЄК, у свою чергу, "очікує конкретного схвалення пропозиції від європейських лідерів", перш ніж рухатися далі. Видання допускає можливість того, що це може статися на саміті ЄС 23 жовтня.

Водночас Politico зазначає, що навіть після схвалення ЄК пропозиція може тижнями обговорюватися на переговорах з урядами країн ЄС.

Видання нагадує, що серед країн-членів ЄС найбільш "обережний підхід" до питання використання заблокованих російських грошей обрала Бельгія, де знаходиться депозитарій компанії Euroclear, в якому зберігаються ці кошти.

Джерело Politico в бельгійських дипломатичних колах, однак, заявило, що проти пропозиції для ЄК щодо використання активів країна на саміті 23 жовтня заперечувати не буде.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія розглядає можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько 170 млрд євро, які в даний час зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear в Брюсселі. Передбачається, що 140 млрд євро з цих коштів підуть на "репараційний кредит" Україні. Очікується, що це питання буде розглядатися на саміті ЄС 23-24 жовтня.

Тим часом Politico повідомляло, що бельгійський прем'єр Барт Де Вевер раніше на неформальному саміті ЄС у Копенгагені висловив побоювання у зв'язку з такими планами. Він заявив, що схема Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів по суті прирівнюється до конфіскації. За його словами, "різниця між "репараційним кредитом" і конфіскацією насправді є незначною, і якщо ці активи залишаться замороженими на тривалий термін, то таку схему можуть розцінювати як квазіконфіскацію".

Де Вевер зажадав від Євросоюзу більше гарантій для своєї країни, вказуючи на можливі юридичні наслідки такого кроку.