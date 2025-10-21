Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) ліквідували кілька штурмових груп ворога на північно-слобожанському напрямку, повідомляє пресслужба ССО.

"Група "А" 1-го загону 144-го центру Сил спеціальних операцій провела спеціальні дії на Північно-Слобожанському напрямку. Завдяки рішучим діям операторів, злагодженій роботі БПЛА та мінометних розрахунків, вдалося знищити ще кілька штурмових груп ворога. За результатами спеціальних дій підтверджено знищення 13 росіян!", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, бійці ССО пройшли за межу крайніх українських позицій та проникли на підконтрольну ворогу територію. Після проведеної дорозвідки, здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях.

"Після ACE report (Ammunition, Casualties, Equipment), спецпризначенці ССО прийняли рішення залишитися на ночівлю на захоплених позиціях і там здійснити засідку на ворожі групи підкріплення", - сказано в повідомленні.