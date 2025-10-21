Інтерфакс-Україна
Події
08:55 21.10.2025

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

1 хв читати
Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) ліквідували кілька штурмових груп ворога на північно-слобожанському напрямку, повідомляє пресслужба ССО.

"Група "А" 1-го загону 144-го центру Сил спеціальних операцій провела спеціальні дії на Північно-Слобожанському напрямку. Завдяки рішучим діям операторів, злагодженій роботі БПЛА та мінометних розрахунків, вдалося знищити ще кілька штурмових груп ворога. За результатами спеціальних дій підтверджено знищення 13 росіян!", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, бійці ССО пройшли за межу крайніх українських позицій та проникли на підконтрольну ворогу територію. Після проведеної дорозвідки, здійснили наліт, знищивши росіян в бліндажі та на вогневих позиціях.

"Після ACE report (Ammunition, Casualties, Equipment), спецпризначенці ССО прийняли рішення залишитися на ночівлю на захоплених позиціях і там здійснити засідку на ворожі групи підкріплення", - сказано в повідомленні.

 

Теги: #ворог #ссо #фронт #ліквідація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:54 21.10.2025
Понад 170 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

Понад 170 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

21:22 20.10.2025
Ворог активізувався на півдні, але Сили оборони уразили більшість його техніки

Ворог активізувався на півдні, але Сили оборони уразили більшість його техніки

10:49 20.10.2025
Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

23:09 19.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

17:24 19.10.2025
Окупанти в неділю збільшили активність на курському та костянтинівському напрямках – Генштаб

Окупанти в неділю збільшили активність на курському та костянтинівському напрямках – Генштаб

03:43 19.10.2025
Ворог втратив 83 особи на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 83 особи на покровському напрямку - Генштаб

01:25 19.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 116 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 116 ворожих атак - Генштаб

03:44 18.10.2025
Ворог втратив 56 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 56 осіб на покровському напрямку - Генштаб

18:03 17.10.2025
Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в Криму

Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в Криму

23:03 16.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 146 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 146 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

ОСТАННЄ

Статистика доставки підручників за новим механізмом змушує замислитися над його ефективністю - голова комітету Ради

Глава Мінфіну США: Європа повинна взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію

Нічна атака на Чернігівщину: пошкоджено тепло- та енергетичний об’єкти

Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

Сили оборони знищили 58 із 98 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 37 БпЛА на 10 локаціях - Повітряні сили

РФ атакувала критичну інфраструктуру Черкащини, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та трансформатор

Зустріч Трампа з Путіним може відтермінуватися

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 134 од. спецтехніки

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих та одна жертва

21 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА