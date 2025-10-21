Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 134 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів, 8 танків, 23 артсистеми, 235 БПЛА, а також 134 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 132 200 (+1 130) осіб, танків – 11 278 (+8) од. бойових броньованих машин – 23 436 (+37) од. артилерійських систем – 33 902 (+23) од, РСЗВ – 1 524 (+0) од, засоби ППО – 1 229 (+0) од, літаків – 428 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235) од, крилаті ракети – 3 864 (+0) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 1 (+0) од , автомобільна техніка та автоцистерни – 65 026 (+134) од, спеціальна техніка – 3 980 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.