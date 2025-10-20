Участь у дебютних змаганнях Всеукраїнської Ліги FPV-перегонів взяли 80 команд із 50 закладів освіти

Перші всеукраїнські змагання "Студентської технологічної ліги з FPV-перегонів", започаткованої Академією SkyFall спільно з Міністерством освіти і науки, відбулися в Ужгороді за участі понад 80 команд із 50 закладів освіти з усіх регіонів України.

"Перші змагання Ліги перевершили мої очікування: зібралося кілька сотень учасників з 50 закладів освіти зі системи управління МОН та МВС. Це дуже класний формат, він цікавий молоді, і ми бачимо перспективи масштабувати змагання та зробити їх періодичними ", - наводяться в релізі організаторів у понеділок слова заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка

Під час змагань студенти керували на 7-дюймових вологозахищених FPV-дронах SHRIKE, що відомі на фронті як одні з найефективніших засобів ураження. Таким дроном нещодавно вперше в історії знищили у повітрі російський гелікоптер Мі-8.

Крім того, змагання проходили на спеціально облаштованій трасі з елементами різного рівня складності. За об’єктивністю стежила суддівська колегія з представників 10-го армійського корпусу, 9-ї бригади СБС, а також інструкторів академії SkyFall з бойовим досвідом застосування FPV.

"Ми створили цю Лігу, щоб зміцнити екосистему, яка розвиває інженерну культуру, підтримує молодих фахівців, стимулює розвиток навчальних закладів і дає поштовх технологічному прогресу в країні", – прокоментував дебютні змагання керівник Академії SkyFall, прізвище якого не разголошується.

Зазначається, що переможцем стала команда Хмельницького політехнічного фахового коледжу, а друге та третє місця за двома командами Київського авіаційного інституту.

Академія SkyFall - сертифікований Міністерством оборони України навчальний центр, який за два роки підготував більше 12 тис. пілотів та техніків на бомбери VAMPIRE, FPV-дрони SHRIKE і перехоплювачі "шахедів" P1-SUN. Крім того, академія випустила інструкторів для навчальних центрів ЗСУ, НГУ, ДПСУ, СБУ, ГУР та інших підрозділів Сил оборони.

Студентська технологічна ліга з FPV-перегонів — напрям українського студентського спорт. Це змагання серед вищих та професійно-технічних закладів освіти з метою розвитку miltech-індустрії. Лігу започаткували Академія SkyFall, Міністерство освіти і науки України та ГО "Спортивна студентська спілка України", а перші змагання були проведені на базі Ужгородського національного університету.