Інтерфакс-Україна
Події
19:18 20.10.2025

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

1 хв читати
Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Російські окупанти атакували Павлоградський район ракетами та безпілотниками, постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані, четверо – "важкі", повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Владислав Гайваненко.

"Ворог масовано атакував Павлоградський район, спрямувавши туди ракети та БпЛА.У Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані. Четверо – "важкі", решта у стані середньої тяжкості", - написав він у телеграмі у понеділок увечері.

За його даними, також пошкоджено інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа.

Зазнала атаки і Вербківська громада, зафіксовано займання.

"По Нікопольщині російська армія била артилерією та FPV-дронами. Влучила по самому Нікополю, а ще Покровській та Мирівській громадах. Понівечені агрофірма, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і 2 господарські споруди, газогін, лінії електропередачі", - додав він.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:06 20.10.2025
Один мирний житель загинув, 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Один мирний житель загинув, 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

22:01 19.10.2025
Всіх шахтарів з ураженої атакою дронів шахти підняли на поверхню – ДТЕК

Всіх шахтарів з ураженої атакою дронів шахти підняли на поверхню – ДТЕК

20:36 19.10.2025
Росіяни атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, гірників евакуюють

Росіяни атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, гірників евакуюють

10:37 19.10.2025
РФ протягом доби 46 разів атакувала Чернігівщину: цілили по енергооб’єкту, пошкоджено інфраструктуру

РФ протягом доби 46 разів атакувала Чернігівщину: цілили по енергооб’єкту, пошкоджено інфраструктуру

09:38 19.10.2025
Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

07:54 19.10.2025
Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей

Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей

07:38 19.10.2025
Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих через атаку дрона

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих через атаку дрона

20:31 18.10.2025
У Лозовій Харківської області вже шість постраждалих

У Лозовій Харківської області вже шість постраждалих

20:24 18.10.2025
Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та інфраструктуру

16:30 18.10.2025
Одна людина загинула, 6 постраждали внаслідок суботніх ворожих обстрілів Харківської області

Одна людина загинула, 6 постраждали внаслідок суботніх ворожих обстрілів Харківської області

ВАЖЛИВЕ

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

ОСТАННЄ

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Трамп заявив, що на заваді "угоди" між РФ та Україною стоїть ненависть лідерів країн

Ще двох українських юнаків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій

Трамп сумнівається у перемозі України

АП ВАКС надала дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно колишнього нардепа Логвинського

США поки що відмовляються приєднуватися до плану G7 щодо використання заморожених російських активів

У пункті пропуску "Краківець" можливе уповільнення руху у зв’язку з початком роботи системи EES - Держприкордонслужба

Мінрозвитку ініціює виплати 50 тис. грн звільненим з неволі цивільним, які були позбавлені особистої свободи внаслідок війни

Глава МЗС Угорщини відвідає Вашингтон у вівторок – ЗМІ

Рубіо провів телефонну розмову із Лавровим - Держдеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА