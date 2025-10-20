Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Російські окупанти атакували Павлоградський район ракетами та безпілотниками, постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані, четверо – "важкі", повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Владислав Гайваненко.

"Ворог масовано атакував Павлоградський район, спрямувавши туди ракети та БпЛА.У Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані. Четверо – "важкі", решта у стані середньої тяжкості", - написав він у телеграмі у понеділок увечері.

За його даними, також пошкоджено інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа.

Зазнала атаки і Вербківська громада, зафіксовано займання.

"По Нікопольщині російська армія била артилерією та FPV-дронами. Влучила по самому Нікополю, а ще Покровській та Мирівській громадах. Понівечені агрофірма, багатоповерхівка, 2 приватні будинки і 2 господарські споруди, газогін, лінії електропередачі", - додав він.