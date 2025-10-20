Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник ЄС Кая Каллас вважає, що плануючи зустріч з правителем Росії Володимиром Путіним у Будапешті, президент США Дональд Трамп "щиро намагається" покласти край війні, яку РФ веде проти України, але нічого не вийде з цих зустрічей, якщо Україна та Європейський союз не будуть приймати в них участь.

Про це вона сказала у понеділок в Люксембурзі по завершенню засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, відповідаючи на запитання журналістів щодо намірів Трампа та можливої зустрічі в Будапешті.

"Я думаю, що президент Трамп щиро намагається покласти край цій війні, тож це дуже зрозуміло. Ми також хочемо покласти край цій війні, українці точно хочуть покласти край цій війні, а хто не хоче покласти край цій війні, так це Росія", - вважає Каллас.

Високий представник констатувала, що позиції ЄС "дуже зрозуміла". "Наша думка полягає в тому, що ми повинні змусити Росію також хотіти миру, і саме тому ми також намагаємося переконати наших союзників у всьому світі, що нічого не вийде з цих зустрічей, якщо Україна чи Європа не будуть у них учасниками", - наголосила Каллас.