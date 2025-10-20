У ЄС мають намір після ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ розпочати розроблення 20-го

Фото: elements.envato.com

У Євросоюзі після ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ мають намір працювати над наступним - 20-м пакетом, заявила в понеділок глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

"Цього тижня ми плануємо великий пакет санкцій проти РФ (...) Міністри сьогодні висловилися чітко: після 19-го пакету санкцій нам слід працювати над наступним пакетом санкцій, нинішній останнім не буде", - сказала вона після засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС.

За її словами, ЄС слід дослухатися до закликів президента США Дональда Трампа і припинити закуповувати у РФ нафту і газ.

Раніше в понеділок Каллас заявила, що розраховує на схвалення 19-го пакету санкцій ЄС проти РФ цього тижня. Вона припустила, що із санкційним пакетом можуть визначитися на саміті ЄС 23 жовтня.