11:18 20.10.2025

Петиція про заборону використання російськомовних назв торгових марок не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом заборонити використання російськомовних назв торгових марок та зобов’язати власників замінити їх на українські відповідники не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 18 липня і станом на 18 жовтня вона набрала лише 6,7 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"В умовах повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, продовження використання російськомовних назв торгових марок є абсолютно неприйнятним. Чинне законодавство України забезпечує охорону прав на торгові марки, проте ці права не повинні переважати над національними інтересами, державною мовною політикою та національною безпекою", - йдеться в тексті петиції.

У зв’язку з цим, автор петиції вимагав: внести зміни до закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", виключивши положення, яке дозволяє використовувати російськомовні торгові марки; зобов’язати усіх суб’єктів господарювання, які використовують у вивісках та рекламі російськомовні назви торгових марок, змінити їх на україномовні аналоги; надати повноваження уповноваженому із захисту державної мови та іншим державним органам вимагати демонтаж вивісок із назвами торгових марок російською мовою.

Як повідомлялося, 28 серпня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом обмежити друк, розповсюдження та просування російськомовної друкованої та електронної книжкової продукції в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявила, що внесення змін до законодавства про обмеження друку, розповсюдження та просування російськомовної книжкової продукції в Україні можливе за умови більш детального опрацювання із залученням широкого кола експертів.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, коментуючи дану петицію, заявила, що поширення російськомовної книжкової продукції в умовах війни є викликом культурній безпеці, але заборона розповсюдження буде порушувати Конституцію України. Коментуючи іншу пропозицію петиції щодо обмеження ввезення на територію України продукції російською мовою - не більше однієї одиниці на особу, Івановська заявила, що не вважає, що держава має заходити настільки глибоко в особистий простір людини.

Теги: #назви #петиція

