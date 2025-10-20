Глава МЗС Франції розраховує, що Україна скоро отримає кошти за рахунок "репараційного кредиту" від ЄС

Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Україна зможе найближчим часом скористатися "репараційним кредитом" Євросоюзу, щоб направити його на потреби оборони.

"У найближчі тижні ми надамо Україні кошти, що дозволять оборонятися щонайменше три роки завдяки позиці, яку Європейська комісія виділить Україні і яка буде відшкодована у відповідний момент завдяки репараціям, які Росія виплатить Україні", - сказав глава МЗС Франції журналістам у понеділок у Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ.

"Ця позика дозволить Україні озброїтися, щоб захищатися, і, зокрема, звичайно, європейською зброєю", - пояснив Барро.

Крім того, за його словами, паралельно з цим буде продовжуватися "політика тиску" на Росію за допомогою 19-го пакету санкцій, який, як він сподівається, буде прийнятий найближчими днями. Цей пакет, повідомив Барро, націлений "на російську енергетичну інфраструктуру" і на основних суб’єктів галузі. У зв’язку з цим він назвав компанії "Роснефть" і "Газпромнефть".

Барро також сказав, що він запропонує сьогодні приступити до роботи над 20-м пакетом санкцій, який буде спрямований "проти сил, проти держав, які продовжують прямо або побічно підтримувати" російські військові зусилля. У партнерстві з країнами-учасницями "коаліції бажаючих" буде також нарощуватися тиск на пов’язані з РФ суди, заявив глава французького МЗС.

Раніше західні ЗМІ писали, що Єврокомісія розглядає можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько 170 млрд євро, які зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі. Передбачається, що 140 млрд євро з цих коштів підуть на "репараційний кредит" Україні. Очікується, що це питання буде розглядатися на саміті ЄС 23-24 жовтня.