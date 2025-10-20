Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

Володимир Путін працює зі США, розпоряджаючись ресурсами РФ, як своєю приватною власністю, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Путін працює зі Сполученими Штатами Америки, маючи великі економічні пропозиції, маючи ресурс країни, яка не належить йому, але він її використовує як свою приватну власність. І будь-яка людина, яка прийшла в політику на час, відведений законом, а не на час відведений Богом, розуміє, що не можна продавати чи віддавати те, що тобі не належить", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у неділю.

Він наголосив, що "розпродажем України ніхто не буде займатися".

За словами Зеленського, президент США Дональд Трамп хоче швидкої перемоги та закінчення війни, а Путін - тотальної окупації України, і використовує інструменти для того, щоб зберігати невизначеність і проти РФ не вводились санкції.

"А що він може давати? Території у нього великі, енергетичні проєкти великі, велика кількість компаній, які санкціоновані. Це великі гроші. Ті чи інші інтереси американської економіки в Росії", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що РФ – агресор, але "агресору, який такий багатий і такий великий, деякі речі, якщо не жити за законом, просто пробачаються".