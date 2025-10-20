Ніхто не повинен тиснути на Україну в питаннях територій, ми всі повинні тиснути на Росію – Туск

(розширена, додано текст після 2 абзацу)

Київ. 20 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність спільного тиску на Росію в питанні територіальних поступок. Про це він написав на платформі X у неділю.

"Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територіальних поступок. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Поступки ніколи не були шляхом до справедливого і тривалого миру", - написав Туск на X.

Заява польського прем'єра може бути пов'язана з публікаціями у ЗМІ, що посилаючись на власні джерела аналізують зміст та перебіг телефонної розмови Трампа з Путіним і наступної зустрічі Трампа й Зеленського у Вашингтоні.

Зокрема публікація у суботньому випуску The Washington Post, посилаючись на двох високопоставлених чиновників, обізнаних з перебігом розмови, стверджує, що Путін під час телефонної розмови з Трампом вимагав щоб Україна віддала РФ повний контроль над донецьким регіоном, висунувши це як умову припинення війни. The Washington Post назвала цей постулат Путіна свідченням того, що "він не відступає від своїх попередніх вимог, які призвели до патової ситуації в конфлікті, незважаючи на оптимізм Трампа щодо укладення угоди".

Натомість у недільній публікації у Financial Times стверджується, що "Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни на зустрічі в Білому домі в п'ятницю, попереджаючи, що Володимир Путін заявив, що "знищить" Україну, якщо вона не погодиться". Посилаючись на анонімні джерела, видання розповіло, що "зустріч між президентами США та України багато разів переростала в "перепалку", де Трамп "постійно лаявся". Також Трамп начебто "відкинув карти лінії фронту в Україні, наполягав на тому, щоб Зеленський здався Путіну, і неодноразово повторював тези, які російський лідер висловив під час їхньої розмови днем ​​раніше". "Хоча пізніше Трамп схвалив заморожування нинішніх ліній фронту, гостра зустріч, схоже, відображала примхливий характер позиції президента США щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги Путіна", - написала FT.

Як повідомлялося Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю заявив, що зикликав лідерів України й РФ зупинити військові дії "прямо зараз на лінії фронту". Натомість федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що візит до Вашингтона "пройшов не так, як Зеленський цього очікував" і назвав його "попереджувальним сигналом для Європи".

