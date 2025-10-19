Інтерфакс-Україна
Події
13:58 19.10.2025

У Шахтарському пошкоджені 14 багатоповерхівок, з 11 постраждалих одна у важкому стані – обладміністрація

2 хв читати
У Шахтарському пошкоджені 14 багатоповерхівок, з 11 постраждалих одна у важкому стані – обладміністрація
Фото: https://t.me/dnipr_gp_gov_ua/6252

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Владислав Гайваненко повідомив про 14 пошкоджених російським ударом багатоповерхівок по місту Шахтарське Синельниківського району Дніпропетровської області.

"Рятувальники приборкали пожежі, які виникли на місці ворожої атаки у Шахтарському. Пошкоджені 14 пʼятиповерхових будинків, магазин. Поряд з багатоповерхівками потрощені і вщент знищені три десятки авто", - написав Гайваненко в Телеграм у неділю.

Він підтвердив інформацію про 11 постраждалих внаслідок удару. "У них осколкові поранення, різані рани, забої. Більшість ушпиталених – у стані середньої тяжкості. 69-річна жінка – "важка". У неї отруєння продуктами горіння", - написав керівник обладміністрації.

За його словами, з ночі місцевим надавалась необхідна допомога, мешканців пошкоджених квартир на ніч прихистили у "пунктах незламності". "Працює комісія, фіксують руйнування. Комунальники прибирають уламки. Місцева влада надала будматеріали. Вже закривають пошкоджені вікна. Плівку, дошки також везуть волонтери. Людей планують забезпечити гарячим харчуванням. Готують місця для ночівлі… Представники поліції приймають заяви про пошкоджене майно. Механізм відшкодування – через єВідновлення", - розповів Гайваненко.

Як повідомлялося, в ніч на 19 жовтня російські військові завдали удару по житловому кварталу міста Шахтарське, в результаті атаки було поранено 11 людей. Раніше повідомлялося про сім пошкоджених багатоповерхових будинків, 27 автомобілів, з яких дев’ять було знищено, магазин та електроопору. Розпочаті кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Теги: #постраждалі #шахтарське

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 19.10.2025
Кількість постраждалих унаслідок удару по Шахтарському на Дніпропетровщині зросла до 11-ти

Кількість постраждалих унаслідок удару по Шахтарському на Дніпропетровщині зросла до 11-ти

19:21 18.10.2025
Російські війська обстріляли житловий сектор на Харківщині, постраждали дві жінки

Російські війська обстріляли житловий сектор на Харківщині, постраждали дві жінки

09:08 15.10.2025
Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Нечволодівки Харківської області

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Нечволодівки Харківської області

15:57 14.10.2025
Півторамісячне немовля постраждало через ворожий обстріл у Херсоні - ОВА

Півторамісячне немовля постраждало через ворожий обстріл у Херсоні - ОВА

09:13 14.10.2025
РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

08:55 14.10.2025
У Харківській області 62 людини постраждали внаслідок обстрілів протягом доби

У Харківській області 62 людини постраждали внаслідок обстрілів протягом доби

00:31 14.10.2025
Кількість постраждалих від удару КАБ у Харкові зросла до шести осіб - ОВА

Кількість постраждалих від удару КАБ у Харкові зросла до шести осіб - ОВА

16:43 13.10.2025
В Словаччині 91 людина постраждала внаслідок аварії двох швидкісних поїздів – ЗМІ

В Словаччині 91 людина постраждала внаслідок аварії двох швидкісних поїздів – ЗМІ

16:08 13.10.2025
Інформації щодо постраждалих українців внаслідок зіткнення швидкісних потягів у Словаччині немає - МЗС

Інформації щодо постраждалих українців внаслідок зіткнення швидкісних потягів у Словаччині немає - МЗС

04:36 13.10.2025
На Сумщині від атак РФ у жовтні загинули п’ятеро цивільних, поранено 44, серед них п’ятеро дітей

На Сумщині від атак РФ у жовтні загинули п’ятеро цивільних, поранено 44, серед них п’ятеро дітей

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Працюємо з партнерами у Європі, щоб збільшувати закупівлі американської далекобійної зброї та ППО

Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, йде робота над деталями – Зеленський

Зеленський доручив дипломатам провести зустріч "Коаліції охочих" найближчим часом

Сили оборони уразили НПЗ та ГПЗ в РФ, а також нафтобазу в окупованому Бердянську

РФ застосувала проти України понад 3 тис. ударних дронів та 1,3 тис. КАБ за тиждень, гальмує мирний процес – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський: Працюємо з партнерами у Європі, щоб збільшувати закупівлі американської далекобійної зброї та ППО

Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, йде робота над деталями – Зеленський

Зеленський доручив дипломатам провести зустріч "Коаліції охочих" найближчим часом

Сили оборони уразили НПЗ та ГПЗ в РФ, а також нафтобазу в окупованому Бердянську

Музей Лувр пограбували зранку

Дві третини жителів Німеччини проти продовження цивільної допомоги українцям

Волонтери УЧХ чергували на місці ліквідації пожежі у Києві

Окупанти просунулися у Дніпропетровській та Запорізькій областях менш як на 7 кв.км за два дні – DeepState

Пасажиропотік на кордоні стабільний, потік на виїзд дорівнює потоку на в’їзд – Держприкордонслужба

Пакистан і Афганістан домовилися про негайне припинення вогню після мирних переговорів у Досі - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА