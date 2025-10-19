У Шахтарському пошкоджені 14 багатоповерхівок, з 11 постраждалих одна у важкому стані – обладміністрація

Фото: https://t.me/dnipr_gp_gov_ua/6252

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Владислав Гайваненко повідомив про 14 пошкоджених російським ударом багатоповерхівок по місту Шахтарське Синельниківського району Дніпропетровської області.

"Рятувальники приборкали пожежі, які виникли на місці ворожої атаки у Шахтарському. Пошкоджені 14 пʼятиповерхових будинків, магазин. Поряд з багатоповерхівками потрощені і вщент знищені три десятки авто", - написав Гайваненко в Телеграм у неділю.

Він підтвердив інформацію про 11 постраждалих внаслідок удару. "У них осколкові поранення, різані рани, забої. Більшість ушпиталених – у стані середньої тяжкості. 69-річна жінка – "важка". У неї отруєння продуктами горіння", - написав керівник обладміністрації.

За його словами, з ночі місцевим надавалась необхідна допомога, мешканців пошкоджених квартир на ніч прихистили у "пунктах незламності". "Працює комісія, фіксують руйнування. Комунальники прибирають уламки. Місцева влада надала будматеріали. Вже закривають пошкоджені вікна. Плівку, дошки також везуть волонтери. Людей планують забезпечити гарячим харчуванням. Готують місця для ночівлі… Представники поліції приймають заяви про пошкоджене майно. Механізм відшкодування – через єВідновлення", - розповів Гайваненко.

Як повідомлялося, в ніч на 19 жовтня російські військові завдали удару по житловому кварталу міста Шахтарське, в результаті атаки було поранено 11 людей. Раніше повідомлялося про сім пошкоджених багатоповерхових будинків, 27 автомобілів, з яких дев’ять було знищено, магазин та електроопору. Розпочаті кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу України).