Інтерфакс-Україна
Події
11:01 19.10.2025

Кількість постраждалих унаслідок удару по Шахтарському на Дніпропетровщині зросла до 11-ти

1 хв читати
Кількість постраждалих унаслідок удару по Шахтарському на Дніпропетровщині зросла до 11-ти
Фото: https://t.me/dnipr_gp_gov_ua/6252

У ніч на 19 жовтня російські військові завдали удару по житловому кварталу міста Шахтарське Синельниківського району Дніпропетровської області, в результаті атаки поранено 11 людей, повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури у телеграм-каналі.

Пошкоджено сім багатоповерхових будинків, 27 автомобілів, з яких дев’ять було знищено, магазин та електроопору.

"Прокурори документують наслідки чергового воєнного злочину проти мирного населення, вчиненого збройними силами рф. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Теги: #дніпропетровщина #удар #шахтарське

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:26 16.10.2025
Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

14:48 16.10.2025
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові

Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові

11:32 16.10.2025
Сили оборони уразили Саратовський НПЗ – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ – Генштаб ЗСУ

09:48 16.10.2025
Екстрені відключення світла запроваджено у Дніпропетровській області

Екстрені відключення світла запроваджено у Дніпропетровській області

13:06 15.10.2025
"ДТЕК Дніпровські електромережі" відновив електропостачання для 102,6 тис. абонентів після нічної атаки

"ДТЕК Дніпровські електромережі" відновив електропостачання для 102,6 тис. абонентів після нічної атаки

18:48 14.10.2025
На Дніпропетровщині в результаті обстрілу загинула жінка – ОВА

На Дніпропетровщині в результаті обстрілу загинула жінка – ОВА

09:37 13.10.2025
Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

15:43 10.10.2025
На Харківщині від обстрілу постраждало агропідприємство

На Харківщині від обстрілу постраждало агропідприємство

19:35 08.10.2025
Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря

Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря

15:30 06.10.2025
Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили 40 із 62 ворожих БПЛА

Ворог атакував Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей

Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах

Сили оборони знищили 136 із 164 ворожих цілей під час нічної атаки - Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 133 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Міністр оборони Німеччини розглядає загальний призов як стримуючий фактор проти РФ

Польські громадяни масово готуються до можливого російського вторгнення – ЗМІ

РФ протягом доби 46 разів атакувала Чернігівщину: цілили по енергооб’єкту, пошкоджено інфраструктуру

Пожежу на складі в Подільському районі Києва ліквідовано, постраждалих немає

Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

Сили оборони збили 40 із 62 ворожих БПЛА

Генштаб зафіксував впродовж доби 223 бойових зіткнення

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 126 од. спецтехніки

Підліток, причетний до загибелі 17-річного українця у Дубліні, залишений під вартою

Міністр нацбезпеки Ізраїлю дав Нетаньягу термін для знищення ХАМАС, інакше його партія вийде з уряду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА