Кількість постраждалих унаслідок удару по Шахтарському на Дніпропетровщині зросла до 11-ти

Фото: https://t.me/dnipr_gp_gov_ua/6252

У ніч на 19 жовтня російські військові завдали удару по житловому кварталу міста Шахтарське Синельниківського району Дніпропетровської області, в результаті атаки поранено 11 людей, повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури у телеграм-каналі.

Пошкоджено сім багатоповерхових будинків, 27 автомобілів, з яких дев’ять було знищено, магазин та електроопору.

"Прокурори документують наслідки чергового воєнного злочину проти мирного населення, вчиненого збройними силами рф. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.